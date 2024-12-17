مدرج في قوائم العقوبات الغربية، من هو الجنرال الروسي الذي اغتالته أوكرانيا اليوم ؟

قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى

وأعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي، بانفجار وقع في موسكو عند خروجه من مكان إقامته بمرافقة جندي لقي مصرعه هو الآخر وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن محققين في موسكو، أن تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحًا.

قوائم العقوبات الغربية

شغل إيجور كيريلوف "54 عامًا" منصبه كقائد لقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي منذ عام 2017 وحتى اليوم قبل مقتله بانفجار في محطة مترو موسكو، وأدرج اسمه مؤخرًا في قوائم العقوبات الغربية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان كيريلوف يعقد بانتظام إحاطات صحفية في وزارة الدفاع الروسية، تحدث فيها عن المشاريع التي جرى تطويرها في المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاجون في أراضي أوكرانيا، لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد روسيا.

وتناول كيريلوف أكثر من مرة التهديدات الصادرة من أراضي أوكرانيا، باستخدام مواد كيميائية ومشعة؛ ما يعرف بالقنبلة النووية القذرة ضد روسيا.

عقوبات على كيريلوف بتهمة نشر أسلحة كيمياوية

وفي أكتوبر الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيريلوف، بتهمة "نشر أسلحة كيمياوية همجية في أوكرانيا". ويأتي مقتله مع تواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

وأفادت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء بمقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، الجنرال إيجور كيريلوف، في انفجار وقع في العاصمة موسكو.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلًا عن أجهزة الطوارئ أن شخصين قُتلا في انفجار بمحطة ريازانسكي بروسبكت بمترو موسكو.

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