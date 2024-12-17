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خارج الحدود

تطورات الوضع بأوكرانيا، سلسلة انفجارات في كييف بعد مقتل جنرال روسي

قائد قوات الدفاع
قائد قوات الدفاع الإشعاعي بالجيش الروسي، فيتو

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة انفجارات في كييف، بعد مقتل مسؤول روسي.

وكانت أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي، بانفجار وقع في موسكو عند خروجه من مكان إقامته بمرافقة جندي لقي مصرعه هو الآخر وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 انفجار وقع في موسكو 

وقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، في انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس"، نقلًا عن أجهزة الطوارئ، أن شخصين قتلا في الانفجار، من بينهما المسؤول البارز الجنرال إيجور كيريلوف.

وأكدت قناة "بازا" على منصة "تيليجرام" المقربة من أجهزة الأمن الروسية، أن اثنين من العسكريين قتلا.

 تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن محققين في موسكو، أن تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.

العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحًا.

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أوكرانيا الجيش الروسي انفجار وقع في موسكو قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي إيجور كيريلوف

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