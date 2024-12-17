الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أوكرانيا تكشف سبب تنفيذ جهاز الأمن عملية اغتيال الجنرال الروسي كيريلوف

الجنرال الروسي كيريلوف،
الجنرال الروسي كيريلوف، فيتو

 قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن جهاز الأمن نفذ عملية اغتيال الجنرال الروسي كيريلوف، بعد إصداره أوامر باستخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد جنودنا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

 

عقاب المسؤولين عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية

 وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، إن كل المسؤولين عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية كيريلوف يجب أن ينالوا العقاب المستحق.

كذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، إنه "على القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية أن تنتظر الانتقام الحتمي بعد مقتل كيريلوف".

 

أوكرانيا تحاول إطالة أمد الحرب

 وأضاف ميدفيديف، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تحاول إطالة أمد الحرب وتوجيه ضربات على خلفية هزيمتها الحتمية.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية نفذت العملية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الروسي كيريلوف.

وقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس"، نقلًا عن أجهزة الطوارئ، أن شخصين قتلا في الانفجار، من بينهما المسؤول البارز الجنرال إيجور كيريلوف.

وأكدت قناة "بازا" على منصة "تيليجرام" المقربة من أجهزة الأمن الروسية، أن اثنين من العسكريين قتلا.

 

تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن محققين في موسكو، أن تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.

 

العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحًا.

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