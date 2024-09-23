إسبانيا تدرب 6 آلاف جندي أوكراني على أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي المملكة.

إسبانيا تدرب آلاف الجنود الأوكرانيين

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيانها: "تستمر عملية بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في إسبانيا على مدى عامين، وقد تم خلال هذه الفترة، تدريب أكثر من 6 آلاف عسكري أوكراني، ولتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، تم تعليم وتدريب 113 مجموعة في 21 تخصصا منذ نوفمبر 2022".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ذكر النائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن دول الاتحاد الأوروبي دربت حوالي 60 ألف فرد عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي دول الاتحاد منذ نوفمبر 2022، وتخطط لتدريب 15 ألف شخص آخرين قبل حلول نهاية الشتاء.