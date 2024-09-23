الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسبانيا تدرب 6 آلاف جندي أوكراني على أراضيها

الجيش الأوكراني،
الجيش الأوكراني، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية   على أراضي المملكة.

إسبانيا تدرب آلاف الجنود الأوكرانيين

 وقالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيانها: "تستمر عملية بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في إسبانيا على مدى عامين، وقد تم خلال هذه الفترة، تدريب أكثر من 6 آلاف عسكري أوكراني، ولتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، تم تعليم وتدريب 113 مجموعة في 21 تخصصا منذ نوفمبر 2022".

 تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ذكر النائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن دول الاتحاد الأوروبي  دربت حوالي 60 ألف فرد عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي دول الاتحاد منذ نوفمبر 2022، وتخطط لتدريب 15 ألف شخص آخرين قبل حلول نهاية الشتاء.

txt

زيلينسكي يشكر الجيش الاوكراني على الضربة الجديدة في روسيا

txt

بسبب غارات روسية، إعلان حالة التأهب القصوى في أنحاء أوكرانيا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسبانيا الاتحاد الاوروبي أوكرانيا المفوضية الأوروبية

مواد متعلقة

بسبب غارات روسية، إعلان حالة التأهب القصوى في أنحاء أوكرانيا

أوكرانيا تحظر استخدام تيليجرام على أجهزة مسئولين وعسكريين

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

كوليرا أم نزلات معوية؟ مؤتمر صحفي لوزير الصحة لكشف حقيقة إصابات أسوان (بث مباشر)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23- 9- 2024

عباس أبو الحسن في التخشيبة.. التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين تحت سيارة الفنان.. الدفاع يتهم المستشفى بالإهمال.. ومفاجأة في أقوال الجاني

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

منوعات

المزيد

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب البلهارسيا وطرق العلاج والوقاية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية