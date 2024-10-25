إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة من الانفجارات في كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة كييف وسط إطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية.

وقالت وكالة "RBC-أوكرانيا" في قناتها على تلجرام: "هناك انفجارات في كييف، والدفاعات الجوية تتعامل".



سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

ووفق الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، "انطلق إنذار بالغارة الجوية في مدينة كييف ومقاطعة كييف".