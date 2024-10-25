السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة من الانفجارات في كييف

كييف، فيتو
كييف، فيتو

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة كييف وسط إطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية.

وقالت وكالة "RBC-أوكرانيا" في قناتها على تلجرام: "هناك انفجارات في كييف، والدفاعات الجوية تتعامل".


سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

ووفق الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، "انطلق إنذار بالغارة الجوية في مدينة كييف ومقاطعة كييف".

 

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