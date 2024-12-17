المشدد 10سنوات لـ 3 عاطلين في حيازة الحشيش وأسلحة نارية بالسلام
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات في حيازة الحشيش المخدر وأسلحة نارية وذخائر بمنطقة السلام.
وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 50 فرش من الحشيش المخدر وأسلحة نارية وذخيرة من ذات العيار ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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