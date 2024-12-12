الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس شخص حاول تهريب كمية من الهيروين بمطار القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس شخص حاول تهريب كمية من مخدر الهيروين بمطار القاهرة الدولي 15 يوما على ذمة التحقيق.

محاولة تهريب هيروين فى مطار القاهرة

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمواني المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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