الأجهزة الأمنية في الفيوم تشن حملة على أوكار تجار المواد المخدرة

شنت الأجهزة الأمنية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة استهدفت تجار الصنف، تمكنت من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه، وتم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نتائج الحملة على أوكار المخدرات

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز سنورس، يفيد بأن الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز قاد حملة علي أوكار المخدرات في نطاق المركز، أسفرت عن ضبط "م.ج "، 31 سنة، عاطل، وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابوا 100 كيس معدة للبيع، وميزان حساس ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول يستخدمه للاتصال بعملائه، ودراجة نارية يستخدمها للتنقل من نقطة بيع الي اخري، حتي لا يفتضح أمره.

وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والدراجة النارية للتنقل، تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

عقوبة تعاطي المخدرات

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 39، على عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين، وتختلف عقوبة تجارة وتعاطي الكوكايين والهيروين، عن تجارة الأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

أسباب تخفيف الحكم في قضايا المخدرات

وحدد قانون العقوبات عددا من الظروف والأسباب التي قد تخفف الحكم على ممارسة الاتجار في المخدرات.

دور المعمل الجنائي في كشف حقيقة المخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، لكن يتوقف ذلك كله على المواد المخدرة المضبوطة، ضعيفة التخدير، أو من مواد طبيعية.

ويثبت ذلك المعمل الجنائي الذي يصدر تقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل.

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