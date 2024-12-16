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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره بالمخدرات في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره فى مخدر الهيروين فى شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

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 صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

 

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية جنايات بنها 

 وكان جرى ضبط المتهم" سعيد م.س" 21 سنة - سائق بحيازة جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار، في 2 مارس 2024، وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 5206 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1601 لسنة 2024 كلي شمال بنها أنه أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية شبين القناطر القليوبية

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