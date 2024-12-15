الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة شخص حاول تهريب هيروين بمطار القاهرة للجنايات

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإحالة شخص حاول تهريب كمية من مخدر الهيروين بمطار القاهرة الدولي للمحاكمة الجنائية.

محاولة تهريب هيروين في مطار القاهرة

وكانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمواني المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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نيابة النزهة الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أمن المنافذ

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