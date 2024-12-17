تفاصيل تخفيف حكم حبس عصام صاصا إلى سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل و6 أشهر لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة.. المطرب ظهر بالبدلة الزرقاء.. وزوجته ترتدي الملابس السوداء

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتخفيف الحكم الصادر بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما من الحبس سنة مع الشغل إلى سنة مع الايقاف، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.

وخلال الجلسات الماضية شهدت عدة مشاهد وهي:

المشهد الأول.. ظهور عصام صاصا بقفص الاتهام مرتديًا البدلة الزرقاء داخل قاعة المحكمة

وصل عصام صاصا إلى المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وكان يبدو عليه الحزن الشديد والتأثر، حيث كان يرتدي زيًّا أزرق، وسط حراسة مشددة، وتم إيداعه في قفص الاتهام.

زوجة صاصا وصديقتها بملابس سوداء

المشهد الثاني.. وصول زوجته وصديقتها إلى المحكمة

في الساعة الحادية عشرة، وصلت جهاد أحمد، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، إلى المحكمة برفقة صديقتها البلوجر المعروفة "روح حسن"، لتقديم الدعم له خلال جلسة استئنافه، وارتديا الملابس السوداء تعبيرًا عن حزنهما.

المشهد الثالث.. نظر الجلسة في غرفة المداولة

بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، حيث ترافع محاميه "محمد حمودة"، وتحدث القاضي مع عصام صاصا، وبعد انتهاء المناقشة، تم إعادته إلى قفص الاتهام لاتخاذ القرار.

المشهد الرابع.. صدور القرار بتأييد حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا

أصدرت المحكمة قرارها برفض الاستئناف وتأييد الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، وذلك لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة بعد أن دهس مواطنًا على الطريق الدائري في الطالبية.

المشهد الخامس.. ترحيل عصام صاصا لمحبسه

عقب سماع عصام صاصا الحكم بتأييد محبسه ظهرت عليه علامات الحزن واصطحبته قوة أمنية لسيارة الترحيلات استعدادًا لترحيله لمكان محبسه بالجيزة.



المشهد السادس.. مغادرة زوجة عصام صاصا المحكمة

غادرت زوجته باب المحكمة برفقة صديقتها، وقد ظهرت عليها ملامح الإحباط والحزن بعد أن تلقت خبر تأييد الحكم على زوجها، حيث كانت تأمل في تخفيف العقوبة عنه.

وأودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه سنة على خلفية اتهامهما بتزوير محرر رسمي، و10 سنوات لباقي المتهمين.

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 2024/5/11، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "أحمد إ." في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

تهمة تزوير توكيل

وأضافت الحيثيات أن عصام صاصا وشقيقه ساعدوا باقي المتهمين بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل أنف البيان، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع، محتجًا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة، مقدمين الأوراق للموظف السالف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامٍ "حسن النية" في استعمال المزور موضوع الاتهامات السابقة فيما زُوِّرت من أجله، بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع 26/16 على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور رقم (1965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب، فقدمه للمحامي "حسن النية" سالف الذكر لتقديمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وحيث إن النيابة أحالت المتهمين لهذه المحكمة لمعاقبتهم بموجب القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

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