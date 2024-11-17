بدء جلسة استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما
بدأت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، منذ قليل، نظر استئناف عصام صاصا، مطرب المهرجانات وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.
إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات
كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
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