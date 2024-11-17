الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء جلسة استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

بدأت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، منذ قليل، نظر استئناف عصام صاصا، مطرب المهرجانات وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات 

كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إحالة عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محكمة مستأنف جنايات الجيزة

مواد متعلقة

وصول عصام صاصا وشقيقه لحضور جلسة الاستئناف على حبسهما بتهمة التزوير

بعد قليل، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه بعد قليل

اليوم، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

غدا، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

حجز دعوى تطالب بمنع عرض برنامج شيخ الحارة للحكم 4 ديسمبر

للمرة الثانية، إحالة أوراق قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بكورنيش المعادي

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب

اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، النواب يقر مواد إصدار قانون لجوء الأجانب

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية