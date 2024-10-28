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حوادث

6 مشاهد داخل قاعة استئناف الجيزة ترصد قرار حبس عصام صاصا وترحيله للسجن

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

أسدلت محكمة استئناف الجيزة بمجمع محاكم زينهم الستار على قضية اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بتعاطي المواد المخدرة بتأييد حبسه ٦ أشهر والتي سبق وأصدرت الحكم محكمة جنايات الجيزة بعد أن كشف تحليل المخدرات الذي أجرى له عقب اتهامه بدهس شخص على الطريق الدائري بالطالبية التي انتهت بالتصالح مع أسرة المجني عليه، حيث ثبت أنه كان متعاطيا المخدرات أثناء القيادة، ما تسبب في دهسه للشخص.

وفي ضوء ذلك ترصد فيتو في التقرير التالي أبرز المشاهد التي حدثت أمس الأحد في قاعة استئناف الجيزة والتي أصدرت قرارا برفض استئناف عصام حبسه علي حكم حبسه 6 أشهر وتأييد حبسه.

المشهد الأول.. ظهور عصام صاصا بقفص الاتهام مرتديا البدلة الزرقاء داخل قاعة المحكمة

وصل عصام صاصا إلى المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وكان يبدو عليه الحزن الشديد والتأثر، حيث كان يرتدي زيًا أزرق، وسط حراسة مشددة، وتم إيداعه في قفص الاتهام.

المشهد الثاني.. وصول زوجته وصديقتها إلى المحكمة
 

في الساعة الحادية عشر، وصلت جهاد أحمد، زوجة عصام صاصا، إلى المحكمة برفقة صديقتها البلوجر المعروفة "روح حسن"، لتقديم الدعم له خلال جلسة استئنافه، وارتدتا الملابس السوداء تعبيرًا عن حزنهما.

المشهد الثالث.. نظر الجلسة في غرفة المداولة
 

بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، حيث ترافع محاميه "محمد حمودة" وتحدث القاضي مع عصام صاصا، وبعد انتهاء المناقشة، تم إعادته إلى قفص الاتهام لاتخاذ القرار.

 

المشهد الرابع.. صدور القرار بتأييد حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا
 

 أصدرت المحكمة قرارها برفض الاستئناف وتأييد الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، وذلك لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة بعد أن دهس مواطنًا على الطريق الدائري في الطالبية.

 

المشهد الخامس.. ترحيل عصام صاصا لمحبسه

 

عقب سماع عصام صاصا الحكم بتأييد محبسه ظهرت عليه علامات الحزن واصطحابته قوة أمنية لسيارة الترحيلات استعدادا لترحيله لمكان محبسه بالجيزة
 

المشهد السادس.. مغادرة عصام صاصا المحكمة

غادرت زوجته باب المحكمة برفقة صديقتها، وقد ظهرت عليها ملامح الإحباط والحزن بعد أن تلقت خبر تأييد الحكم على زوجها، حيث كانت تأمل في تخفيف العقوبة عنه.


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محكمة استئناف الجيزة اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بتعاطي المواد محكمة جنايات الجيزة

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