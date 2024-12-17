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رياضة

استدعاء لاعب جديد لقائمة منتخب السعودية بكأس الخليج بعد إصابة العمري

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، ضم المدافع الشاب لفريق اتحاد جدة سعد آل موسى إلى قائمة الأخضر قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي - خليجي 26.

موعد كأس الخليج في الكويت 

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في  خليجي 26 التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى الثالث من يناير المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة إكس أن سعد آل موسى سينضم للمعسكر المُقام حاليًا في الرياض استعدادا للمشاركة في  كأس الخليج.

ويأتي قرار ضم آل موسى صاحب الـ22 عامًا بعدما سبق أن قرر رينارد استبعاد زميله بنفس الفريق، عبد الإله العمري بسبب الإصابة، وتم استدعاء مدافع التعاون عون السلولي بديلًا له.

أرقام سعد آل موسى 

وشارك آل الموسى مع الاتحاد هذا الموسم في 12 مباراة بواقع 10 في دوري روشن للمحترفين، ومباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 930 دقيقة لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

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