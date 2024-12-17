استدعاء لاعب جديد لقائمة منتخب السعودية بكأس الخليج بعد إصابة العمري

قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، ضم المدافع الشاب لفريق اتحاد جدة سعد آل موسى إلى قائمة الأخضر قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي - خليجي 26.

موعد كأس الخليج في الكويت

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في خليجي 26 التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى الثالث من يناير المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة إكس أن سعد آل موسى سينضم للمعسكر المُقام حاليًا في الرياض استعدادا للمشاركة في كأس الخليج.

ويأتي قرار ضم آل موسى صاحب الـ22 عامًا بعدما سبق أن قرر رينارد استبعاد زميله بنفس الفريق، عبد الإله العمري بسبب الإصابة، وتم استدعاء مدافع التعاون عون السلولي بديلًا له.

أرقام سعد آل موسى

وشارك آل الموسى مع الاتحاد هذا الموسم في 12 مباراة بواقع 10 في دوري روشن للمحترفين، ومباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 930 دقيقة لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.