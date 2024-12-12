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رياضة

تحديد موقف سالم الدوسري من المشاركة مع منتخب السعودية في كأس الخليج

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

كشف منتخب السعودية، عن موقف سالم الدوسري نجم نادي الهلال والأخضر، من المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، التي ستقام في الكويت.

ويشارك المنتخب السعودي، في بطولة خليجي 26، التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى يوم 3 من يناير 2025.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثانية، في خليجي 26، التي تضم العراق حامل اللقب والبحرين واليمن.

موقف سالم الدوسري من خليجي 26

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية عن تشكيلة تضم 27 لاعبًا ستدخل في معسكر، استعدادًا لخوض بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وجاء على رأسها سالم الدوسري رغم إصابته.

وتعرض سالم الدوسري للإصابة خلال مباراة الهلال في الدوري السعودي ضد الرائد، التي انتهت بفوز "الزعيم" 2/3.

وتم تشخيص إصابة الدوسري بأنها كدمة قوية في الرأس نتيجة تدخل قوي بعد التحام هوائي، وأن اللاعب "تعرض لكسور خفيفة في الوجه".

ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة "إكس"، صورة لسالم الدوسري وهو يصافح هيرفي رينارد، مساء اليوم الخميس، في أول أيام معسكر الفريق.

وكتب الحساب الرسمي معلقًا على صورة: "نبدأ اليوم معسكرنا استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26"، في إشارة إلى شفاء سالم الدوسري، واقتراب مشاركته مع المنتخب.

وينتظم لاعبو منتخب السعودية، في معسكر بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 20 ديسمبر الجاري.

ويتخلل هذا المعسكر مباراة ودية وحيدة، قبل السفر إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج 26.

قائمة منتخب السعودية استعدادا لكأس خليجي 26

وضمت قائمة منتخب السعودية 28 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:
في حراسة المرمى: أحمد الكسار، محمد اليامي، محمد العويس، نواف العقيدي.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، عبدالإله هوساوي.


في خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، نواف بوشل، فيصل الغامدي، محمد القحطاني.

يقود الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالعزيز العثمان، هارون كمارا.

 

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