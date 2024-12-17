العلامات الأولية للسكري من النوع الأول والثاني لدى الأطفال والبالغين

يحدث مرض السكري عندما يكون مستوى السكر في الدم (جلوكوز الدم)، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، مرتفعًا للغاية، وهناك نوعان من مرض السكري:

يعني مرض السكري من النوع الأول أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين، وعادة ما يشخص الأطباء الحالة لدى الأطفال والشباب، ولكن يمكن أن يصاب بها في أي عمر، ويحتاج الشخص إلى الأنسولين يوميًا.

مرض السكري من النوع الثاني هو النوع الأكثر شيوعًا، ويعني أن الجسم لا يستخدم الأنسولين بالطريقة الصحيحة، حيث تزداد فرص الإصابة بالمرض إذا كان يعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو إذا كان أفراد آخرون في العائلة يعانون من مرض السكري، وفقُا لموقع “WebMD” الطبي.

ما هي العلامات المبكرة لمرض السكري؟

كل من النوعين من مرض السكري لديهما بعض العلامات التحذيرية نفسها.

زيادة الجوع

يحول الجسم الطعام الذي نتناوله إلى جلوكوز، والذي تستخدمه الخلايا للحصول على الطاقة، ولكن الخلايا تحتاج إلى الأنسولين لاستيعاب الجلوكوز، وإذا لم ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو أي كمية منه، أو إذا قاومت الخلايا الأنسولين الذي ينتجه الجسم، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها ولن يكون لدي الشخص طاقة، ويؤدي هذا إلى الشعور بالجوع.

التعب والإرهاق

قد يؤدي نقص الأنسولين والجلوكوز أيضًا إلى زيادة الشعور بالتعب عن المعتاد.

التبول بشكل متكرر

عادةً ما يتبول الشخص العادي حوالي أربع إلى سبع مرات في 24 ساعة، ولكن الأشخاص المصابين بالسكري قد يتبولون أكثر من ذلك بكثير، حيث يعيد الجسم امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر الكلى، ولكن عندما يرفع مرض السكري نسبة السكر في الدم، فقد لا تتمكن الكلى من إعادة كل ذلك، وهذا يتسبب في إنتاج الجسم المزيد من البول، مما يتطلب السوائل، ونتيجة لذلك يقوم الشخص بالتبول بشكل متكرر.

العطش المتكرر

نظرًا لأن الشخص يتبول كثيرًا، فقد يشعر بالعطش الشديد.

جفاف الفم

نظرًا لأن الجسم يستخدم السوائل للتبول، فهناك رطوبة أقل لأشياء أخرى، وقد يصاب بالجفاف، وقد تشعر بجفاف الفم.

حكة وجفاف الجلد

قد يشعر الشخص أيضًا بجفاف الجلد، والذي قد يبدأ في الحكة أيضًا.

عدم وضوح الرؤية

قد يؤدي تغيير مستويات السوائل في الجسم إلى تورم عدسات العين، وبالتالي يتغير شكلها وتصبح غير قادرة على التركيز.

فقدان الوزن غير المقصود

إذا لم يتمكن الجسم من الحصول على الطاقة من الطعام، فسيبدأ في حرق العضلات والدهون للحصول على الطاقة بدلًا من ذلك، وقد يفقد الشخص الوزن حتى لو لم يغير طريقة تناوله للطعام.

العلامات التحذير المبكر لمرض السكري من النوع الأول ومرض السكري من النوع الثاني

ترجع معظم الأعراض المبكرة إلى مستويات الجلوكوز الأعلى من الطبيعي في الدم، وفي حين أن أعراض مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني متشابهة، إلا أن هناك اختلافًا في كيفية ظهورها.

في مرض السكري من النوع الأول، تظهر الأعراض بسرعة، في غضون أيام أو أسابيع قليلة، وخاصة عند الأطفال، وتكون الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا هي:

التبول بشكل متكرر

العطش المستمر

التعب ونقص الطاقة

فقدان الوزن غير المقصود

قد تكون أعراض مرض السكري من النوع 2 خفيفة وتتطور بشكل أبطأ، وخاصة في وقت مبكر من المرض، ومن الممكن أن تمر سنوات دون أن يدرك أنه مصاب بهذه الحالة.

العلامات المبكرة لمرض السكري لدى النساء والرجال

لا يوجد فرق كبير في العلامات المبكرة لمرض السكري بين الرجال والنساء، ولكن قد يكون هناك بعض التناقضات، قد تصاب النساء المصابات بهذه الحالة بعدوى الخميرة المهبلية والتهابات المسالك البولية بشكل أكثر تكرارًا، بينما يميل الرجال المصابون بمرض السكري غير المعالج إلى فقدان كتلة العضلات.

العلامات المبكرة لمرض السكري لدى الأطفال

الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع 1 لدى الأطفال

يمكن أن يحدث مرض السكري من النوع 1 في أي عمر ولكنه يميل إلى الظهور لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 6 سنوات ومن 11 إلى 13 عامًا، ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى الهرمونات في هذه الأعمار، وتشمل الأعراض:

الجوع الشديد أو العطش

التبول بشكل متكرر، بما في ذلك تبليل الفراش

التعب الشديد

عدم وضوح الرؤية

الانزعاج أو تغيرات السلوك

عدوى الخميرة المهبلية لدى الفتيات قبل سن البلوغ

طفح الحفاضات لدى الأطفال

الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال

يكون البالغون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن المرض يحدث بشكل متكرر لدى الأطفال بسبب السمنة، وقد لا تظهر على الطفل أي أعراض للمرض، ولكن إليك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

الجوع الشديد أو العطش

التبول بشكل متكرر

التعب الشديد

عدم وضوح الرؤية

اسمرار الجلد، وخاصة حول الرقبة والفخذ والإبطين

فقدان الوزن غير المقصود (يحدث هذا بشكل متكرر في مرض السكري من النوع 1)

الالتهابات المتكررة

علامات تحذيرية لمضاعفات مرض السكري

قد تشمل علامات مضاعفات مرض السكري من النوع 2 ما يلي:

تقرحات أو جروح بطيئة الشفاء

حكة في الجلد (عادةً حول منطقة المهبل أو الفخذ)

عدوى الخميرة المتكررة

زيادة الوزن

تغيرات مخملية داكنة في الجلد في الرقبة والإبط والفخذ، تسمى فرط التقرن الأسود

خدر ووخز في اليدين والقدمين

ضعف البصر

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