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خارج الحدود

تحذير للسيدات، حقن للتخسيس تسبب الوفاة

حقن منجارو، فيتو
حقن منجارو، فيتو

أطلقت السلطات الصحية البريطانية، تحذيرا للمهوسات بالتنحيف من خلال استخدام حقن منجارو المخصصة لمرضى السكر، بعد تسببها فى وفاة نحو 18 سيدة نتيحة خلال فى البنكرياس.

بريطانيا تحذر من خطورة حقن منجارو للتنحيف

وجاءت التقارير التحذيرية التى تناولتها الصحف البريطانية، عقب وفاة ممرضة من شمال لاناركشاير نتيجة استخدام عقار لإنقاص الوزن تمت الموافقة عليه مؤخرًا للاستخدام في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. 

ووفق صحيفة "الجارديان" تناولت سوزان ماكجوان (58 عامًا)، حقنتين منخفضتي الجرعة من عقار تيرزباتيد، المعروف باسم العلامة التجارية منجارو ، على مدار أسبوعين تقريبًا قبل وفاتها في 4 سبتمبر. 

وأشار تقرير الوفاة وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، إلى فشل العديد من الأعضاء فى جسد الممرضة، والصدمة الإنتانية والتهاب البنكرياس كسبب مباشر للوفاة.

18 حالة وفاة في بريطانيا بسبب استخدام حقن مرض السكر 

وتوالت التقارير المحذرة فى المملكة المتحدة من خطورة استخدام حقن السكر فى التنحيف، ونبهت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا، إلى الاشتباه فى وفاة 18 حالة ارتبطت جميعها بحقن إنقاص الوزن على مدار السنوات الأربع الماضية.

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 تم الإبلاغ عن الوفيات، عندما تم استخدام أدوية سيماجلوتيد وليراجلوتيد وتيرزيباتيد للتحكم في الوزن، في عشر حالات، كان الدواء يستخدم لإنقاص الوزن فقط، وفي ثماني حالات كان يستخدم لإنقاص الوزن جنبًا إلى جنب مع علاج مرض السكري.

 

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