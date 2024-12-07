السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

أدوية إنقاص الوزن
أدوية إنقاص الوزن

حذر خبراء من المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يشترون حقن فقدان الوزن مثل "أوزيمبيك" عبر الإنترنت.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تكون مزيفة ومخلوطة بمواد سامة مثل سم الفئران أو الأسمنت، ما يعرض المستخدمين لنوبات الصرع والغيبوبة.

وتم تصميم الحقن في البداية لمساعدة مرضى السكري من النوع الثاني على التحكم في مستويات السكر في الدم، ثم اكتشف الباحثون أنها يمكن أن تساعد المصابين بالسمنة على إنقاص الوزن لأغراض صحية.

وتستهدف المواقع الإلكترونية التي تدعي أنها صيدليات والتي تستهدف المرضى الذين يعانون من نقص الأدوية، وتبيع لهم نسخا ملوثة من الحقن المشهورة، مثل "أوزيمبيك"، وفقا لتحذير صادر عن الجمعية الصيدلانية الملكية (RPS) في المملكة المتحدة.

ويقول المسؤولون إنهم على دراية بالنسخ المزيفة من "أوزيمبيك"، بالإضافة إلى أدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)، والعلاج بالهرمونات البديلة، التي تُباع عبر الإنترنت، ولا توجد "طريقة لمعرفة ما تحتويه حقا".

وأشاروا إلى أن المخاطر الصحية التي تنتج عن استخدام حقن إنقاص الوزن المزيفة تشمل خفقان القلب والارتباك وحتى صدمة نقص السكر في الدم، وهي حالة تحدث عندما تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

وحذر خبراء آخرون أيضا من أن المرضى أصيبوا بنوبات وحتى أنهم تركوا في غيبوبة تهدد حياتهم.

وأفادت التحذيرات الصادرة عن الجمعية الصيدلانية الملكية أن الأدوية المزورة قد تحتوي على مكونات خطيرة مثل سم الفئران أو الزئبق أو الأسمنت. وقد لا تحتوي العديد من الحقن المزورة حتى على المادة الفعالة، "سيماغلوتايد"، التي تحد من الجوع، بل قد تحتوي على أدوية أخرى مثل الإنسولين، ما يؤدي إلى تدهور خطير في الحالة الصحية مثل هبوط السكر في الدم.

وتشهد المملكة المتحدة تقارير متزايدة عن مواقع إلكترونية تزعم أنها تقدم أدوية موثوقة ولكنها في الواقع غير مسجلة ضمن "المجلس العام للصيدليات"، ما يعنى أن الأشخاص الذين يشترون منها يتعرضون لخطر جسيم.

ومنذ بداية العام 2023، صادرت هيئة "تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية" (MHRA)أكثر من 600 قلم أوزيمبيك مزيف، وصرحت بأن بعض المرضى تم نقلهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لتأثيرات جانبية خطيرة نتيجة هذه الأدوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقن فقدان الوزن أوزيمبيك سم الفئران الاسمنت نوبات الصرع مرضى السكري خفقان القلب هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية

الأكثر قراءة

أول رد من القومي للاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن 30 %؜ (فيديو)

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو)

الكابوريا بـ 135 جنيها والبلطي في متناول اليد، أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 40 جنيهًا وقفزة خيالية للعنب المستورد بسوق العبور

منوعات

المزيد

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

بعد أكثر من 3350 عاما من وفاته، إعادة بناء وجه الفرعون المصري أمنحتب الثالث (صور)

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية