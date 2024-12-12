الخميس 12 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

6 أطعمة تحافظ على مستويات السكر بالدم

أطعمة لمرضى السكري،
أطعمة لمرضى السكري، فيتو

يشعر العديد من مرضى السكري بالقلق من تناول الطعام خوفًا من تأثيره على المرض وتأثيره على حالتهم الصحية بشكل عام.

وقد يكون الاحتفاظ بالأطعمة غير القابلة للتلف في متناول اليد طريقة رائعة للتأكد من أن لدى المريض جميع المكونات التي يحتاجها لتحضير وجبات مغذية مع الحفاظ على مستويات السكر بالدم، وتشمل هذه الأطعمة الآتي:

1. الحمص

يعتبر الحمص شائعًا في العديد من الأطباق، وبينما يحتوي على الكربوهيدرات، فهو غني أيضًا بالألياف والبروتين والدهون - وكلها تساعد في تقليل تأثيرها الإجمالي على مستويات السكر في الدم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ويمكن استخدام هذه البقوليات لصنع الحمص أو الفلافل، علاوة على ذلك، فهي تشكل بديلًا للحوم ويمكن إضافتها إلى الحساء والسلطات والأطعمة المقلية.

2. الطماطم

يمكن للطماطم أن تضيف نكهة إلى العديد من الأطباق، بما في ذلك الحساء واليخنات، وهذه الفاكهة اللذيذة الحمراء غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والتي قد تعزز صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة الكربوهيدرات، لذلك فهي تؤثر فقط على مستويات السكر في الدم بشكل طفيف.

3. زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني هي مصدر غير مكلف للبروتين الصحي والدهون والألياف - وتحتوي على القليل من الكربوهيدرات.

وهي طريقة رائعة لجعل الوجبة الخفيفة أكثر إشباعًا، ويمكن إضافتها إلى الخبز المحمص أو البسكويت، أو مزجها في عصير، أو استخدامها كغموس للتفاح أو الجزر الصغير، كما أنها رائعة في الأطباق اللذيذة مثل القلي السريع المستوحى من تايلاند.

يجب التأكد من اختيار ماركات زبدة الفول السوداني الطبيعية التي لا تحتوي على سكر مضاف، حيث تؤثر الأطعمة السكرية سلبًا على التحكم في نسبة السكر في الدم.

4. الفستق

الفستق من المكسرات التي تحتوي على بروتينات ودهون صحية، كما أنها غنية بالألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة لمرضى السكري.

ويمكن استخدامها كإضافة مقرمشة للسلطات ويمكن سحقها لصنع خبز للأسماك أو الدجاج.

5. سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تفيد الدماغ وتقاوم الالتهابات.

6. بسكويت البذور

بسكويت البذور عبارة عن بسكويت مصنوع من مجموعة متنوعة من البذور، مثل بذور السمسم والكتان والشيا.

تعمل البذور كمصدر صحي للدهون والألياف، مما يساعد في إبطاء تأثير هذه البسكويت على مستويات السكر في الدم.

يمكن تناولها مع زبدة الفول السوداني أو الجبن كوجبة خفيفة، أو تضمينها في وجبة خفيفة مثل سلطة الدجاج أو الحساء.

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