الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

حفل ترفيهي توعوي لأطفال مرضى السكري بمكتبة دمنهور

حفل بمكتبة دمنهور,
حفل بمكتبة دمنهور, فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، يوم صحي توعوي ترفيهي، لأطفال مرضى السكري وذويهم من أبناء محافظة البحيرة،بالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالبحيرة، وفرع ثقافة البحيرة، وذلك في إطار حرص المكتبة علي زيادة الوعي لدي الاهالي عن الطرق الصحية السليمة للتعايش مع المرض المزمن لدي أطفالهم، وكيفية تجنب اي عوارض صحية تصيب أطفالهم بالأهمال في التعامل معه، وهذا تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

نخبة من الأطباء المتخصصين في مرض السكري

حيث شهد مبني المؤتمرات بمكتبة دمنهور، إقامة ندوة توعوية عن مرض السكري للأطفال بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين في مرض السكري، من هيئة التأمين الصحي بالبحيرة، حيث تم فتح باب النقاش والتساؤلات مع أسر الأطفال حول مرض السكرى، وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين بهذا المرض، والأطعمة المناسبة والتغذية السليمة لهم.
 

العمل علي إدخال السرور علي الأطفال وذويهم

ولاكساب اليوم التوعوي الصحي مزيد من الرفاهية، والعمل علي إدخال السرور علي الأطفال وذويهم، تم تنظيم حفل ترفيهي استعراضي بالمسرح الروماني بحديقة مكتبة دمنهور،بمشاركة العرائس، والفقرات الغنائية، وسط فرحة وسرور الحضور، مع توزيع بعض الأطعمة الصحية والفيشار والبالونات، بالاضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب.

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مصر مكتبة مصر العامة مرضى السكري محافظة البحيرة

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