الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفد دبلوماسي فرنسي يصل دمشق

دمشق،فيتو
دمشق،فيتو

 وصل وفد فرنسي دبلوماسي صباح اليوم الثلاثاء، إلى سوريا حيث زار مقر السفارة في دمشق المغلق منذ أكثر من عقد، بحسب فرانس برس.

 

وفد دبلوماسي فرنسي يصل دمشق

 ووصل الوفد إلى مقر السفارة الواقع في منطقة المهاجرين، حيث شاهد مصورو فرانس برس مرافقين أمنيين يفتحون باب السفارة قبل دخول الوفد إليها، في خطوة جاءت عقب تولي سلطة انتقالية إدارة البلاد بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقبلها كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برلين أرسلت وفدًا رسميًّا إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء لقاءات مع الحكومة السورية الجديدة.

 

مساعي برلين للتقدم السياسي في سوريا

 ووفقًا للتقرير، ستركز الاجتماعات على مناقشة العملية الانتقالية في وملف حماية الأقليات، في إطار مساعي برلين لاستكشاف إمكانية تحقيق تقدم سياسي في ظل التطورات الأخيرة.

 

وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة

 وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تراقب عن كثب تصرفات الحكومة الجديدة في سوريا، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار المراقبة الحذرة للوضع السياسي.

 

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى وجود تحضيرات محتملة لإعادة فتح السفارة الألمانية في، وذلك في حال نجاح المفاوضات الجارية وتوفر الظروف المناسبة على الصعيدين الأمني والسياسي.

يُذكر أن ألمانيا كانت قد أغلقت سفارتها في دمشق منذ سنوات، على خلفية النزاع السوري المستمر، ويُعد هذا التحرك تطورًا دبلوماسيًا لافتًا قد يمهد لمسار جديد في العلاقات بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحيفة بيلد الألمانية سوريا دبلوماسي فرنسي بشار الأسد العاصمة السورية دمشق العاصمة السورية

مواد متعلقة

وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة

بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء الحكومة الانتقالية

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

أول رد رسمي من فرنسا على استدعاء الخارجية الجزائرية لسفيرها

الأكثر قراءة

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

عرض مغري يقرب محمد صلاح من حسم مستقبله مع ليفربول

النواب يوافق على مجموع مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

أهم إجراءات مكافحة العدوى لمواجهة دور البرد المنتشر

طموح وواضح، رئيس النواب يعلق على بيان وزير الاستثمار ويحيله للجان النوعية

مدرج في قوائم العقوبات الغربية، من هو الجنرال الروسي الذي اغتالته أوكرانيا اليوم ؟

منوعات

المزيد

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أهم موانئ التصدير خلال عام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

المزيد
الجريدة الرسمية