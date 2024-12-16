أخبار الفن اليوم، حقيقة غياب شيرين عن حفل تكريم محمد رحيم، أسرة مسلسل "حكيم باشا" تصور المشاهد الخارجية بالمقطم،تامر حسني يحيي حفلا في الرياض 27 ديسمبر

شهدت الساحة الفنية اليوم عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

أكد مصدر داخل جمعية المؤلفين والملحنين إقامة حفل تكريم للملحن محمد رحيم الذي يقام يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني كبير.



حفل محمد رحيم

وكشف المصدر حقيقة اعتذار شيرين عن هذا الحفل قائلا إن الجمعية لم توجه الدعوة لشيرين أو أي مطرب آخر.

بينما كانت هناك مبادرة من بعض النجوم للمشاركة في إحياء هذا الحفل فور الإعلان عنه، وتواصل هؤلاء النجوم مع الشاعر مدحت العدل رئيس الجمعية، وكشفوا عن رغبتهم في المشاركة بالحفل.

انتقلت أسرة مسلسل “حكيم باشا”، إلى منطقة المقطم لتصوير بعض المشاهد الخارجية من المسلسل على كورنيش المقطم وبعض الشوارع والأمكان العامة، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تصوير بعض المشاهد الأخرى بمنطقة دهشور.



ومن المفترض أن تعود أسرة المسلسل إلى دهشور خلال الأيام القليلة القادمة لتصوير المشاهد المتبقية، خاصة أن الديكورات الرئيسية للعمل تم بناؤها هناك.

يحيي الفنان تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.





في جانب آخر يحيي تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن إقامة احتفالية كبرى لتكريم رموز الإبداع والثقافة في مصر، والشخصيات المؤثرة في الساحة الفنية والثقافية، وذلك خلال العام 2024.





وأوضح الوزير أن الفعالية ستُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 8 يناير القادم، حيث سيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي قريبًا، عن التفاصيل الكاملة للحدث الذي يهدف إلى إبراز وتقدير جهود المبدعين الذين أسهموا في حفظ الهوية المصرية الأصيلة، وحققوا إنجازات متميزة على مدار العام 2024.

انتهى الفنان شريف سلامة من تصوير نصف مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، الذي سيتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.





ومن المقرر أن يتم إضافة قصص وحكايات جديدة خلال أحداث الجزء الثالث من العمل، كما سيشارك فيه كل من الفنانين حسين فهمي وصالح عبدالنبي.

قرر محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.





وتدور أحداث العمل حول شاب نشأ في إحدى القرى ويتصدى لكل ما هو ظالم داخل القرية، ويساعده على ذلك أصدقاءه.

يواصل فيلم الحريفة 2 تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي منذ إنطلاق عرضه والذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة.



وحقق فيلم الحريفة 2 إيرادات 2 مليون و893 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأحد بدور العرض السينمائي.

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