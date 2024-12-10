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ثقافة وفنون

مصطفى شعبان لـ فيتو: أدقق في كل مشهد بمسلسل حكيم باشا وهدفي تقديم العمل المميز والمختلف

مصطفى شعبان، فيتو
مصطفى شعبان، فيتو

قال الفنان مصطفى شعبان: إنه ما زال يواصل تصوير مشاهد مسلسل حكيم باشا الذي يدخل به سباق دراما رمضان المقبل، حيث يتم التصوير بمنطقة شبرا منت وبعض الإستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وأكد  مصطفى  في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه يدقق  في كل مشهد بالمسلسل حتى يخرج بصورة جيدة  وينال إعجاب الجمهور.

 

وأضاف شعبان إنه دائمًا يبحث عما هو مميز ومختلف بين الأعمال التي تعرض عليه، خاصة أن المنافسة الرمضانية تكون قوية وبها أعمال جيدة، لذلك فالقصة الجيدة والأحداث المثيرة هي التي تجذب الجمهور.

 

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار.

 

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

 

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

 

مسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.

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