شريف سلامة ينتهي من تصوير نصف مشاهده في كامل العدد 3

انتهى الفنان شريف سلامة من تصوير نصف مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، الذي سيتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

ومن المقرر أن يتم إضافة قصص وحكايات جديدة خلال أحداث الجزء الثالث من العمل، كما سيشارك فيه كل من الفنانين حسين فهمي وصالح عبدالنبي.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى.

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