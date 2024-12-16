وزارة الثقافة تحتفي بمبدعي ومثقفي مصر في احتفالية "يوم الثقافة" 8 يناير المقبل

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن إقامة احتفالية كبرى لتكريم رموز الإبداع والثقافة في مصر، والشخصيات المؤثرة في الساحة الفنية والثقافية، وذلك خلال العام 2024.

وأوضح الوزير أن الفعالية ستُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 8 يناير القادم، حيث سيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي قريبًا، عن التفاصيل الكاملة للحدث الذي يهدف إلى إبراز وتقدير جهود المبدعين الذين أسهموا في حفظ الهوية المصرية الأصيلة، وحققوا إنجازات متميزة على مدار العام 2024.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري للمبدعين والمثقفين في تشكيل الوعي الوطني وإثراء المشهد الثقافي المصري، إنها رسالة عرفان وتقدير لجهود من حافظوا على التراث الثقافي المصري، وأسهموا بإبداعاتهم في تعزيز مكانة مصر الفنية والثقافية على المستويين المحلي والدولي".

وتهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على أبرز الشخصيات التي قدمت إسهامات رائدة في مجالات الأدب، والفن، والفكر، والمسرح، والسينما، والموسيقى. وستشهد تكريم عدد من الأسماء البارزة التي أثرت في الحياة الثقافية والفنية خلال العام.

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