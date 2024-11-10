صالح عبد النبي يشارك في مسلسل كامل العدد ٣

كشف الفنان صالح عبد النبي مشاركته في مسلسل كامل العدد ٣.

وكان صالح ظهر خلال الجزء الأول والثاني من المسلسل بشخصية يزبك طليق دينا الشربيني ووالد أمينة وشريف.

وكان صالح قد نشر صورة للسيناريو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب " فرحتي لا توصف بإنضمامي لفريق عمل كامل العدد الجزء ٣ في رمضان ان شاءالله“.

مسلسل وتر حساس

ويشارك الفنان صالح عبد النبي في مسلسل وتر حساس حيث يقدم شخصية أكرم شريك رشيد “محمد علاء” وخطيب سلمى “صبا مبارك” السابق.

مسلسل كامل العدد 3

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى.