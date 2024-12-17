بمكونات من مطبخك، 6 أقنعة طبيعية للحفاظ على نضارة وجمال البشرة

تعاني العديد من السيدات والبنات من مشاكل مثل حب الشباب أو البشرة الدهنية أو التجاعيد أو البقع العمرية، وبرغم إن الحصول على بشرة رائعة يعتمد بشكل كبير على الجينات إلا أن اتباع روتين جيد للعناية بالبشرة يتكون من تنظيف البشرة وتقشيرها وترطيبها جزء كبير منه أيضًا.

يتجه بعض الأشخاص إلى المنتجعات الصحية للحفاظ على مظهر صحي وشبابي، إلا أنها قد تكون مكلفة بمرور الوقت، الفوائد لا يمكن إنكارها، ولكن يمكن الحصول على نفس النتائج باستخدام قناع وجه منزلي الصنع بمكونات موجودة بالمطبخ.

باستخدام العديد من المكونات الموجودة في المطبخ — مثل الأفوكادو أو دقيق الشوفان أو العسل أو الكركم أو الموز — يمكن تحضير قناع وجه منزلي الصنع، يتخلص البقع إلى البشرة الباهتة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

1. قناع حب الشباب

يعتبر حب الشباب مشكلة الجلد الأكثر شيوعًا لدى المراهقين وحتي بعد ذلك، حيث تتطور البثور عندما تسد الزيوت وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا المسام، ويشمل حب الشباب الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور والعقيدات والأكياس.

ومع ذلك، قد يساعد البروتين الموجود في بياض البيض على قتل البكتيريا الموجودة على الجلد والمساعدة في إيقاف ظهور البقع.

المكونات: 2 إلى 3 بياض بيض

التعليمات:

افصلي بياض البيض عن الصفار، وضعي بياض البيض في وعاء.

اغمسي قطعة قطن في الوعاء وامسحي وجهك ببياض البيض.

اتركي القناع لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اغسليه بقطعة قماش مبللة وضعي مرطبًا.

2. قناع فرط التصبغ

يشير فرط التصبغ بعد الالتهاب إلى المناطق الداكنة من الجلد غالبًا بسبب حب الشباب أو التقدم في السن أو أضرار أشعة الشمس.

ويمكن أن تساعد العلاجات الجلدية في تقليل فرط التصبغ، لكنها تميل إلى أن تكون باهظة الثمن، ويمكن توفير المال وتوحيد لون البشرة باستخدام قناع الكركم المصنوع منزليًا، والذي يقلل أيضًا من الالتهاب.

المكونات:

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 إلى 2 ملعقة كبيرة. العسل الخام

التعليمات:

امزجي جميع المكونات في وعاء لتكوين عجينة

دلكي العجينة بلطف على وجهك.

اتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الدافئ.

3. قناع المسام المسدودة

يتميز الشوفان وصودا الخبز بخصائص تقشير، يمكنها إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام المسدودة.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الشوفان

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

التعليمات:

امزجي الشوفان وصودا الخبز في وعاء، وأضيفي ببطء بضع قطرات من الماء لتكوين عجينة.

دلكي العجينة برفق على وجهك واتركيها حتى تجف.

اغسليها بالماء الدافئ وضعي مرطبًا.

4. قناع البشرة الدهنية

تتكون البشرة الدهنية عندما تفرز المسام الكثير من الزهم، وهو زيت طبيعي للبشرة.

ويمكن للزيوت أن تسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والالتهابات، ويمكن أن يساعد الموز في امتصاص الزيت على الجلد، بينما يساعد الليمون في تطهير المسام.

المكونات:

1 موزة

10 قطرات من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

التعليمات:

اهرسي الموزة في وعاء، أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون لتكوين عجينة سائلة.

ضعي القناع على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

5. قناع البشرة الجافة

يمكن أن يساعد قناع الوجه المرطب البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة وتخفيف البهتان والحكة.

المكونات:

نصف خيارة

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار

التعليمات:

امزجي الخيار مع جل الصبار.

دلكي العجينة بلطف على وجهك.

اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها بالماء.

6. قناع التجاعيد

يمكن أن تقلل العلاجات المنتظمة للوجه من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتعزز تماسك البشرة.

استخدمي الأفوكادو ومسحوق الكاكاو لتحفيز إنتاج الكولاجين، والعسل لترطيب وتنعيم البشرة.

المكونات:

2 أفوكادو

1 ملعقة كبيرة من العسل الخام

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو

التعليمات:

اهرسي الأفوكادو في وعاء ثم أضيفي مسحوق الكاكاو والعسل.

دلكي القناع برفق على وجهك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

كيف تفيد أقنعة الوجه الطبيعية البشرة؟

يمكن لأقنعة الوجه تجديد البشرة وترطيبها، وهذه علاجات فعالة لأن المكونات قادرة على البقاء على البشرة لمدة تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة.

وتخترق العناصر الغذائية والفيتامينات البشرة، وتنظف المسام بعمق وتزيل الطبقة الخارجية من الجلد الميت، ويمكن لأقنعة الوجه تنظيف البشرة وشدها وتقشيرها وتنعيمها وتفتيحها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.