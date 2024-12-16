الدفع بـ 15 سيارة لكسح مياه انفجار خط طرد صرف صحي العتامنة بأسيوط|صور

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد الصرف الصحي 800 GRB القادم من محطة رفع صرف صحي جمريس إلى محطة صرف المساعدة (1) بنطاق قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط وتابع عمليات شفط المياه وإصلاح الخط.

حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 800 GRB

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 800 GRB والقادم من محطة رفع صرف صحي جمريس إلى محطة صرف المساعدة (1) ما أدى إلى تجمع كميات من المياه ببعض المنازل المنحفضة المنسوب وفناء مدرسة العتامنة الابتدائية بنات.

الدفع ب15 سيارة كسح لشفط المياه

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط إلى موقع كسر الخط للوقوف ميدانيًا على أعمال الإصلاح حيث تم الدفع بما يقرب من 15 سيارة كسح لشفط المياه من المنازل وفناء المدرسة والكشف عن العطل والبدء في عملية الإصلاح التي يقوم بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإستعانة بمعدات الشركة دون أى تأثير على الخدمة المتاحة للمواطنين أو انقطاع للمياه وذلك في وجود طوارئ الغاز الطبيعي والكهرباء.

تشكيل لجنة لوضع حل جذري لموضوع كسر الخط

ووجه محافظ أسيوط باستدعاء المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتشكيل لجنة لوضع حل جذري لموضوع كسر الخط وتنفيذ معاينة فورية وعمل رفع مساحي وتنفيذ خط بديل يمر خارج الحيز العمراني للقرية.

كما التقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأهالي القرية في حضور لمهندس فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية ورئيس قسم المشروعات بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط وطمأنهم إنه تم استدعاء جميع المسئولين ويجري الان عمل الرفع المساحي وتوفير الاعتمادات للبدء في تنفيذ خط بديل للخط المار بنطاق القرية بحيث يمر الخط خارج الحيز العمراني قبل محور منفلوط بـ 100 متر ليصل إلى محطة صرف صحي المساعدة (1) بالصحراوي الغربي بطول 1.5 كم.

كما وجه رئيس مركز منفلوط بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل محول الكهرباء المجاور لمدرسة العتمانية الابتدائية بنات لمكان آخر بعيدا عن المدرسة حفاظًا على سلامة التلاميذ فضلا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة وتركيب كشافات جديدة وإصلاح الكشافات المعطلة وعمل رفع مساحي لإنشاء مدرسة تجريبية بجوار محطة المحولات الجديدة استجابة لمطالب الأهالي وخدمة لأبنائهم.

كانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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