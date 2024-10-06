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محافظ أسيوط: الدفع بـ28 سيارة كسح و4 حفارات وبدالات لإصلاح خط طرد الصرف الصحي

موقع انفجار خط طرد
موقع انفجار خط طرد مياه أسيوط، فيتو

تابع  اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط التسريب المفاجئ في خط الطرد الرئيسي قطر 800 مم من نوعية زهر مرن وأعمال إصلاح وصيانة الخط الممتد من محطة البركة وحتى محطة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.

 

حدوث تسريب مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي


كان محافظ أسيوط  تلقى إخطارًا من إدارة الأزمات، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بحدوث تسريب مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي الرئيسي الخاص بمحطة البركة قطر 800 مم زهر مرن، بالطريق الدائري بحي غرب مدينة أسيوط، وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف وإصلاح الخط.

 

وانتقل المحافظ إلى موقع التسريب بخط الطرد بالطريق الدائري بحي غرب، للوقوف ميدانيًا على أعمال الإصلاح والصيانة، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

 

الدفع ب29 سيارة لكسح مياه تسريب الخط 


وأوضح المحافظ أنه تم الدفع ب29 سيارة كسح منها 14 سيارة كسح من شركة المياه كما تم الاستعانة ب 15 سيارة كسح مياة من وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومن المراكز القريبة وذلك للمساعدة في شفط المياة الناتجة عن التسريب المفاجئ بالإضافة إلى 2 حفار و2 بدالة وسيبيا وتم الكشف عن العطل وجار العمل على إصلاحه.

 

سرعة الإنتهاء من إصلاح مكان التسريب


ووجه أبو النصر بتكثيف الأعمال، وتكاتف الجهود، لسرعة الإنتهاء من إصلاح مكان التسريب، وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من التشغيل على أكمل وجه مع تواجد طوارئ الغاز والكهرباء والإتصالات لعمل اللازم بالموقع.

 

تسريب مفاجئ في خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة البركة


كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أعلنت عن حدوث تسريب مفاجئ في خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة البركة وذلك بالطريق الدائري بالقرب من محطة عرب المدابغ وتدخلت فور إكتشاف التسريب، لتحديد موقعه بدقة وإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

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كما اعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر، وناشدت المواطنين بالتواصل مع الشركة عن طريق خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891.

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