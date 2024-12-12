الخميس 12 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظة أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الشبورة الكثيفة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمواجهة تداعيات الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على حركة التنقل في المحافظة خلال الفترة من الخميس 12 ديسمبر وحتى السبت 14 ديسمبر مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

 

تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء 

 

وأكد محافظ أسيوط - في بيان صدر منذ قليل- أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وشدد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الشبورة المائية على الطرق وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور الفوري هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

 

جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات 

 

كما وجه أبو النصر قيادات محافظة أسيوط ورؤساء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل والإنقاذ السريع مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين وسائقي السيارات وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع، مشددًا على تفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الفورية عند الضرورة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 13 - 12 -2024

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا

 

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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