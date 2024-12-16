تعرف على نتيجة القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات في الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن أسماء الحجاج الفائزين في القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2025 _ 1446.



ومن جانبه قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خالص التهنئة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م.

كشف الفائزين في القرعة،فيتو

كشف الفائزين في القرعة،فيتو

كشف الفائزين في القرعة،فيتو

اختيار حجاج الجمعيات

والذين تم اختيارهم اليوم الإثنين، خلال القرعة الإلكترونية والتي شهدتها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

جهود وزارتي التضامن الاجتماعي

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى جهود وزارتي التضامن الاجتماعي في التسهيل والتيسير على الحجاج واختيار أفضل البرامج والأماكن المناسبة للحجاج.

كشف الفائزين في القرعة،فيتو

كشف الفائزين في القرعة،فيتو

كشف الفائزين في القرعة،فيتو

كشف الفائزين في القرعة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يطالب الحجاج بالدعاء لمصر

وطالب محافظ الإسماعيلية الحجاج بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

تقديم تسهيلات للحجاج

ووجَّه أكرم مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة وعقد الندوات الإرشادية حول مناسك وشعائر الحج، هذا إلى جانب التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة في توقيع الكشف الطبي وتسهيل الإجراءات الصحية اللازمة للحجاج.



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