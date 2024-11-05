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محافظات

محافظة الإسماعيلية تسترد 20 قطعة أرض بقرية الحجاز (صور)

جانب من أعمال الحملة،
جانب من أعمال الحملة، فيتو

استردت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، 20 قطعة أرض أملاك دولة، بمساحة إجمالية 3001 متر مربع. 

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وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية. 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

ومن جانبه، صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم اليوم استرداد 20 قطعة أرض بقرية الحجاز. 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

تفاصيل القطع المستردة 

منهم 5 قطع بعزبة أبو النور بإجمالي مساحة 746 مترا مربعا، و6 قطع بمساحة إجمالية 1106 أمتار مربعة بعزبة آدم، بالإضافة لـ 9 قطع بمساحة 1149 مترا مربعا بعزبة العمراني. 

وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الاسماعيلية، والوحدة المحلية لقرية الحجاز، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية وذلك وفقًا لقانون 144 لسنة 2017. 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم، وفي إطار توجيهات  رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها.  

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

وكذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.

 

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