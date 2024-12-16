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ثقافة الإسماعيلية تنظم ندوة حول قضايا الإعاقة ودعم ذوي الهمم (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، الندوة التي أقامها فرع ثقافة الإسماعيلية بعنوان "قضايا الإعاقة ودعم ذوي الهمم من أجل ضمان حقوقهم الاجتماعية".  

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تنفيذ أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة 

 

وأقيمت الندوة ضمن أجندة فرع ثقافة الإسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمعدة من قبل وزارة الثقافة.  

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

محاور الندوة وقوانين ذوي الهمم 

وحاضرت في الندوة التي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية الدكتورة أمل سعد، والتي تحدثت حول قوانين ذوي الهمم، اتفاقية حقوق الانسان لذوي الإعاقة، حقوق الأشخاص في التشريع المصري ، حل مشكلات ذوي الإعاقة في التعليم،  حق ذوي الهمم في التوظيف، ومشكلات الدمج بالمدارس، حل مشكلات محو الأمية لذوي الهمم، ومشكلات التنمر على ذوي الهمم.   

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

عرض لفرقة القلوب البيضاء 

كما شملت فعاليات الندوة عرض لفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم، من أشهر  الفرق في محافظة الإسماعيلية، والتي قدمت مجموعة من الفقرات علي انغام الفن الشعبي.  

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

يأتي ذلك ضمن فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وإقليم القناة وسيناء الثقافي ادارة الدكتور شعيب خلف، وإشراف إسلام البنا مدير القصر.
 

 

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