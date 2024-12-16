صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية عن المعايير المنظمة للعمل الصيدلى (صور)

نظمت إدارة التدريب والمدارس التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية تحت عنوان "المعايير المُنظمة للعمل الصيدلى فى المؤسسات الحكومية وفن إدارة الوقت" لعدد 27 صيدلى بديوان مديرية الصحة،المستشفيات،الإدارات والوحدات الصحية.

رفع الكفاءة الطبية لدى العاملين بالصحة

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية،وفي إطار رفع الكفاءة الطبية والإدارية وتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة والجهات التابعة لها .



جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

أبرز محاور البرنامج التدريبي

حاضرت في البرنامج التدريبي الدكتورة منى محمود الخولى مدير إدارة التفتيش الصيدلي على مدار ثلاثة أيام.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

وتناولت التعريف ببنود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الصيدلى بالقطاع الصحي الحكومي، كما استعرضت استراتيجيات مواجهة التحديات والصعوبات فى إدارة الوقت وكيفية التخطيط لتحقيق الأهداف والاستغلال الأمثل للوقت.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

تسليم شهادات باجتياز الدورة

وفي ختام الدورة تم تسليم شهادات بإجتيازها،أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والدكتورة نورهان عادل وكيل إدارة التدريب والمدارس.

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