مياه الأعشاب والنباتات أفضل تونر لبشرتك وبأقل التكاليف

في عالم العناية بالبشرة الذي يشهد تطورًا مستمرًا، تبحث الكثيرات عن بدائل طبيعية تتماشى مع الوعي المتزايد حول أهمية الابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة.



ويأتي بديل التونر من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، التي تبحث لها الفتيات عن بديل طبيعي، وبالفعل يمكن استخدام الأعشاب والنباتات كنوع من التونر الطبيعي الذي لا يقتصر على تنظيف البشرة فحسب، بل يمتد ليشمل فوائد ترطيبها وتجديدها وتحسين نسيجها.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التونر هو أحد العناصر الأساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يعمل كمرحلة تحضيرية بين التنظيف والترطيب.



وعلى الرغم من أن الأسواق مليئة بأنواع مختلفة من التونر، إلا أن استخدام التونر الطبيعي المصنوع من مياه الأعشاب والنباتات أصبح الخيار المفضل لدى الكثيرات، بفضل قدرته على تقديم فوائد فعّالة دون التسبب في تهيج البشرة أو الإضرار بها.



تونر طبيعي من صنع يديك

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية طرق عمل التونر من مواد طبيعية.

تونر ماء الورد



ماء الورد: التونر الكلاسيكي متعدد الفوائد

يُعتبر ماء الورد أحد أقدم المكونات الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة. يُستخرج ماء الورد من بتلات الورد بطريقة التقطير، ويُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للبشرة الحساسة.



يعمل ماء الورد كتونر طبيعي يساعد على تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار وتهيج الجلد، خاصةً بعد التعرض للشمس.

كما أنه يعزز من ترطيب البشرة ويحافظ على توازن مستوى الحموضة (pH) فيها، مما يقلل من ظهور حب الشباب.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يُساهم ماء الورد في محاربة علامات التقدم في العمر، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا ونضارة.

يمكن استخدام ماء الورد بمفرده أو مزجه مع مكونات طبيعية أخرى مثل الجلسرين أو الألوفيرا لتعزيز فوائده.

بضع قطرات من ماء الورد على قطعة قطنية بعد تنظيف الوجه تكفي لتجديد البشرة وتجهيزها للخطوات التالية في الروتين.

ماء الخيار: صديق البشرة المتعبة

يُعد ماء الخيار من الخيارات الطبيعية التي تحظى بشعبية متزايدة في روتين العناية بالبشرة. الخيار غني بالماء والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K، مما يجعله مثاليًا لتهدئة البشرة وترطيبها بشكل عميق.

يتم تحضير ماء الخيار عن طريق خلط الخيار المفروم وتصفيته للحصول على السائل الغني بالعناصر الغذائية.

من أبرز فوائد ماء الخيار أنه يُساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين بفضل تأثيره المهدئ والمبرد. كما يعمل كتونر ممتاز لتنقية البشرة من الشوائب وتقليل حجم المسام، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة ونقاء.

بالإضافة إلى ذلك، يُساعد ماء الخيار في تقليل إنتاج الزيوت الزائدة، وهو ما يجعله خيارًا رائعًا للبشرة الدهنية والمختلطة. يمكن استخدامه كتونر يومي أو إضافته إلى ماسكات الوجه للحصول على تأثير مضاعف.

ماء الأرز: سر الجمال الآسيوي

يُعتبر ماء الأرز جزءًا من روتين العناية بالبشرة التقليدي في الثقافات الآسيوية، وخصوصًا في اليابان وكوريا. يتم تحضير ماء الأرز عن طريق نقع الأرز في الماء أو غليه ثم تصفية السائل، الذي يحتوي على فيتامينات B وE، ومعادن مثل الزنك والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة.

تونر ماء الأرز

يعمل ماء الأرز كتونر طبيعي يُعزز من إشراق البشرة ويُقلل من التصبغات والبقع الداكنة. كما يُساعد في تحسين مرونة الجلد وشدّه، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

بالإضافة إلى ذلك، يُساعد ماء الأرز في تهدئة التهيج وتقليل الاحمرار، خاصةً للبشرة الحساسة أو التي تعاني من الإكزيما.

يُستخدم ماء الأرز بعد تنظيف الوجه، حيث يتم وضعه على البشرة باستخدام قطعة قطنية أو رشه مباشرةً، مع التأكد من تخزينه في الثلاجة للحفاظ على جودته.

فوائد تونر مياه الأعشاب والنباتات



وتعدد خبيرة العناية بالبشرة، أهم فوائد استخدام التونر الطبيعي.

طبيعية وآمنة: التونر المصنوع من مياه الأعشاب والنباتات خالٍ من المواد الكيميائية القاسية مثل الكحول والعطور الصناعية، مما يجعله مناسبًا لجميع أنواع البشرة.

ترطيب عميق: على عكس التونر التقليدي الذي قد يُسبب الجفاف، تعمل هذه المياه الطبيعية على تغذية البشرة وترطيبها.

مقاومة الالتهابات: تساعد المكونات الطبيعية مثل ماء الورد والخيار على تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الالتهابات.

محاربة علامات الشيخوخة: تحتوي هذه المياه على مضادات أكسدة تُساعد في تجديد خلايا البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

سهولة التحضير: يمكن تحضير هذه المياه في المنزل بسهولة وبمكونات متوفرة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا.

كيفية اختيار التونر المناسب



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه عند اختيار تونر طبيعي من مياه الأعشاب والنباتات، من المهم مراعاة نوع البشرة واحتياجاتها. على سبيل المثال:

البشرة الحساسة: يُفضل استخدام ماء الورد أو ماء الخيار لتهدئتها.

البشرة الدهنية: ماء الخيار أو ماء الأرز مناسب لتقليل إفراز الزيوت.

البشرة الجافة: ماء الورد مع إضافة بضع قطرات من زيت طبيعي مثل زيت الجوجوبا يمكن أن يكون مثاليًا للترطيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.