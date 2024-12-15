9 أخطاء تقع فيها النساء في استخدام المواد الطبيعية للعناية بالبشرة.. احذريها

العناية بالبشرة باستخدام المواد الطبيعية أصبح اتجاهًا عالميًّا، ومعظم النساء والفتيات أصبحن يفضلن استخدام الماسكات الطبيعية، لأنها أكثر أمانًا وفاعلية من المواد الكيميائية.



ولكن، وعلى الرغم من فوائد هذه المكونات، فإن الاستخدام الخاطئ لها قد يؤدي إلى مشكلات قد تفوق أضرار المنتجات التجارية. وهو ما أكدته خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج.



أخطاء شائعة عند استخدام الماسكات الطبيعية

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، في هذا التقرير، الأخطاء الشائعة التي تقع فيها النساء عند استخدام المواد الطبيعية للعناية بالبشرة وكيفية تجنبها.



ماسكات الفواكه، فيتو



1. استخدام المكونات الحمضية مباشرة على البشرة

المشكلة: حروق وتهيج البشرة

الليمون وعصير البرتقال من أكثر المواد الطبيعية استخدامًا لتفتيح البشرة، إلا أن وضعها مباشرة على الجلد يمكن أن يسبب تهيجًا أو حتى حروقًا سطحية، خاصة عند التعرض للشمس بعد استخدامها. تحتوي هذه المواد على أحماض قوية قد تُخل بتوازن درجة الحموضة (pH) في البشرة.



الحل:

إذا كنتِ ترغبين في الاستفادة من فوائد الليمون، قومي بتخفيفه بالماء أو امزجيه مع مكونات مهدئة مثل الزبادي أو العسل، وتجنبي وضعه قبل الخروج إلى الشمس.

2. الإفراط في استخدام المقشرات الطبيعية

المشكلة: تلف حاجز البشرة الطبيعي

استخدام مقشرات مثل السكر أو القهوة بشكل مفرط قد يسبب جروحًا ميكروسكوبية في الجلد، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وزيادة حساسيتها.

الحل:

اكتفي بتقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط، واختاري مكونات ناعمة إذا كانت بشرتك حساسة، مثل دقيق الشوفان أو الطين الطبيعي.

3. الاعتماد على الوصفات الشعبية دون التأكد من ملاءمتها لنوع البشرة

المشكلة: نتائج عكسية

الوصفات المتداولة، مثل وضع البيض أو النشا، قد لا تناسب جميع أنواع البشرة. البيض النيء، على سبيل المثال، قد ينقل عدوى بكتيرية إذا لم يُستخدم بطريقة صحيحة.

الحل:

قبل تجربة أي وصفة، قومي باختبارها على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم تسببها في تهيج. اختاري المكونات المناسبة لنوع بشرتك (الدهنية، الجافة، الحساسة).

وصفات طبيعية لتقشير البشرة، فيتو

4. خلط مكونات بطريقة عشوائية

المشكلة: تفاعلات غير متوقعة بين المكونات

قد يؤدي مزج مكونات معينة، مثل الحليب وعصير الليمون، إلى حدوث تفاعلات كيميائية تؤثر سلبًا على البشرة.

الحل:

التزمي بالوصفات المجربة علميًا أو استشيري مختصًا في العناية بالبشرة للحصول على توجيهات حول مزج المكونات بشكل صحيح.

5. الاستخدام المفرط للزيوت الطبيعية

المشكلة: انسداد المسام وظهور حب الشباب

تطبيق الزيوت الثقيلة مثل زيت جوز الهند بكميات كبيرة قد يسد المسام، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الدهنية، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

الحل:

استخدمي الزيوت الطبيعية باعتدال وركزي على الزيوت الخفيفة مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان، مع التأكد من غسل وجهك جيدًا بعد استخدامها.

6. استخدام مواد طبيعية غير نظيفة أو مجهولة المصدر

المشكلة: تلوث البشرة بالبكتيريا

بعض المواد، مثل الصبار الطازج أو الأعشاب، إذا لم تُغسل جيدًا أو تُحفظ بشكل صحيح، قد تحتوي على بكتيريا تسبب التهابات البشرة.

الحل:

تأكدي من غسل المكونات جيدًا قبل استخدامها، وحاولي شراء المواد الطبيعية من مصادر موثوقة.

7. تطبيق وصفات منزلية على الجروح أو الالتهابات

المشكلة: تفاقم الحالة

استخدام مكونات مثل العسل أو الزيوت على البشرة المصابة بجروح مفتوحة أو التهابات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلًا من علاجها.

الحل:

استشيري طبيب الجلدية في حالة وجود مشاكل جلدية خطيرة، واستخدمي الوصفات الطبيعية فقط على البشرة السليمة.

8. تجاهل اختبار الحساسية

المشكلة: ردود فعل تحسسية غير متوقعة

تطبيق مواد مثل زيت شجرة الشاي أو الكركم دون اختبار قد يسبب احمرارًا أو حكة لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

الحل:

اختبري أي مادة جديدة على منطقة صغيرة من جلد يدك قبل وضعها على وجهك وانتظري لمدة 24 ساعة.

9. استخدام المواد الطبيعية كبديل وحيد للمنتجات الطبية

المشكلة: تفاقم مشكلات البشرة

على الرغم من فوائد المواد الطبيعية، إلا أنها ليست بديلًا عن العلاجات الطبية، خاصة للحالات المزمنة مثل حب الشباب الشديد أو التصبغات العميقة.

الحل:

اجعلي المواد الطبيعية جزءًا من روتينك التكميلي للعناية بالبشرة، ولكن لا تترددي في استشارة طبيب الجلدية عند الحاجة.

وأخيرا تلفت الدكتورة مها، إلى أن المواد الطبيعية للعناية بالبشرة تعد خيارًا آمنًا ومفيدًا عند استخدامها بشكل صحيح، لكنها تتطلب معرفة ووعيًا لتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تسبب مشكلات غير مرغوبة. فمن المهم دائمًا التوازن بين الاستفادة من الطبيعة والاعتماد على العلم لتحقيق بشرة صحية ومتألقة.

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