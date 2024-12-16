الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 قيادات سودانية بارزة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على أربع شخصيات سودانية بارزة، بينهما قياديين من ميليشيا الدعم السريع.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات إنسانية وقمع سياسي في السودان.

وأضاف أن هذه الشخصيات تم تصنيفها ضمن قائمة العقوبات لدورها في تهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.

اتهامات للدعم السريع

يأتي هذا تزامنا مع اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" ميليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد.

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، أن عشرات النساء والفتيات تتراوح أعمارهن بين 7 سنوات و50 عاما، تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي واستعباد جنسي في ولاية جنوب كردفان السودانية.

وشرد الصراع 12 مليون شخص، وتسبّب بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.

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