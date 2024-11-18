محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بكفر إبراش

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

محطة معالجة الصرف الصحى بكفر إبراش

جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ابراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق والتي من المُقرر أن تعمل بطاقة 10/20 ألف م3/ اليوم وبتكلفة 200 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لعدد 60 ألف نسمة من أبناء قرية ( إبراش – كفر إبراش – نبتيت).

شرح تفصيلى للمحافظ

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مكونات المشروع.

مكونات المشروع

قالت رئيس الجهاز التنفيذى إن المشروع يتكون من المدخل والمصافي والراسب الرملي وخزان التعادل وأحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي وأحواض تلامس الكلور وأحواض تجفيف الحمأة وحوض تركيز الحمأة والمبنى الإداري والمعمل ومبنى المولد ومبنى الكلور ومخزن أسطوانات الكلور

مبنى المحولات الكهربائية

بالإضافة إلى مبنى المحولات الكهربائية والجهد المنخفض ومجاري الكابلات وبيارة الحمأة النشطة وبيارة التصافي وبيارة الزيوت ومبنى النواف، بالإضافة إلى ورشة الإصلاح والمعمل وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 80 %.

متابعة الشركات المنفذة للمشروعات

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

مرافقو المحافظ

رافق المحافظ في الجولة محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

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