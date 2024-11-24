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مياه الشرقية: زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة كفر الصعيدي

زيارة ميدانية لطلاب
زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة كفرالصعيدي

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة الألفي الإعدادية بنين إلى محطة مياه كفر الصعيدي المرشحة بمنيا القمح تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد إستهلاك المياه لدى النشء.

ألية رفع عينات المياة 

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورًا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولًا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

 

زيارات ميدانية للطلاب لمحطات المياة 

وبدوره أشادالمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم لتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

 

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية المبادرة الرئاسية بداية بناء الانسان بروتوكول التعاون الشركة ومديرية التربية والتعليم

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