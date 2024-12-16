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خارج الحدود

255 شهيدًا ومصابًا في 7 مجازر جديدة لجيش الاحتلال بغزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و203 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم أن  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع  إلى 45 ألفا و28 شهيدًا و106 آلاف و962 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

واستشهد اليوم الاثنين، الشيخ خالد نبهان (أبو ضياء) الذي اشتهر بعبارة "روح الروح" والتي رثي بها حفيدته ريم عند استشهادها، جراء قصف الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لما أكده المركز الفلسطيني للإعلام. 

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أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

 استشهاد صاحب مقولة "روح الروح ومهجة القلب" برصاص الاحتلال 

  وكان الجد الفلسطيني خالد النبهان اشتهر بعد انتشار فيديو له وهو يودع حفيدته الطفلة ريم، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال لمنزله الشهر الماضي وتأثر بها شعوب العالم بعبارة "روح الروح"، إذ قالها نبهان أثناء وداع حفيدته الصغيرة "ريم"، بعدما سرق جيش الاحتلال الإسرائيلي عمرها في سن الزهور، خلال قصف وحشي على قطاع غزة الذي تحول لمقبرة جماعية.

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