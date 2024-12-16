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خارج الحدود

انفجارات غامضة تهز بادية البوكمال في دير الزور بسوريا

دير الزور، فيتو
دير الزور، فيتو

أفادت مصادر محلية بسوريا بوقوع انفجارات عنيفة في بادية  البوكمال بريف دير الزور الشرقي، اليوم  الاثنين.

انفجارات غامضة تهز بادية البوكمال في دير الزور
 

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن طبيعة الانفجارات أو الجهة المسؤولة عنها، في حين رجحت مصادر ميدانية أن تكون ناجمة عن ضربات جوية مجهولة استهدفت مواقع عسكرية.

 وسبق أن شهدت  المنطقة عمليات مشابهة، يُعتقد أنها نُفذت بوساطة طائرات مسيرة أو حربية.

ويُذكر أن بادية البوكمال تُعد منطقة إستراتيجية تشهد بشكل متكرر تحركات عسكرية واستهدافات متبادلة بين القوى المختلفة، ما يجعلها بؤرة توتر مستمرة في شرق سوريا.

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