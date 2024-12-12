أول صدام بين جماعات المعارضة السورية، مجلس دير الزور العسكري ينشق عن «قسد» (فيديو)

بثت صفحة "أخبار دير الزور"، مقطع فيديو لأول انشقاق يحدث في صفوف المعارضة السورية، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث أظهر المقطع إعلان تركي الضاري، الملقب بـ "أبو ليث خشام"، انشقاقه عن قوات “قسد”، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتابعة لحزب العمال الكردستاني في دير الزور.

انشقاق مجلس ديرالزور العسكري عن قسد

وأعلن تركي الضاري، الناطق الرسمي باسم مجلس ديرالزور العسكري، وقائد مجلس الكسرة العسكري في دير الزور انشقاقه عن "قسد"، واتهمها بقتل الثوار السوريين السلميين بأسلحة التحالف الدولي، التي حصلت عليها "قسد" من تنظيم "داعش" الإرهابي.

إنشقاق مجلس دير الزور العسكري عن قسد، فيتو

وقال تركي الضاري في مقطع الفيديو، الذي بثه لإعلان انشقاقه عن قسد: "انطلاقًا من انحيازنا لأمن ومصلحة الشعب السوري، أعلن أنا تركي الضاري، أبو ليث خشام، الناطق الرسمي باسم مجلس دير الزور العسكري، وقائد مجلس الكسرة العسكري، إنشقاقي عن مجلس دير الزور العسكري، التابع لحزب العمال الكردستاني (pkk) الإرهابي، ردًا على انتهاكاته بحق المواطنين العُزل، وإطلاق قيادته وعناصرة الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، وقتلهم في دير الزور والرقة، مستخدمًا الأسلحة التي حصل عليها، من التحالف الدولي لمحاربة داعش، كما يزعم عليه".

الضاري يدعو أهالي دير الزور للتظاهر ضد قسد

ودعا تركي الضاري مجلس دير الزور بالانشقاق عن قسد فقال: "أدعو من تبقى من عناصر مجلس دير الزور العسكري، إلى الانشقاق والالتحاق بخيار الشعب السوري، في التحرر من الظلم"

كما طالب الضاري السوريين في دير الزور بالانتفاضة ضد قسد فقال: "أهيب بالأهالي في قرى دير الزور الغربي والشرقي، الانتفاضة لنيل حقوقهم وحريتهم، وعلى هذا نطالب التحالف الدولي، برفع الدعم العسكري عن قسد، التابعة لجبل قنديل، التي قتلت بها المدنيين الآمنين.. الحرية لكل الشعب السوري، عاشت سوريا حرة موحدة".

جدير بالذكر أن الفصائل السورية بقيادة منظمة "هيئة تحرير الشام"، تمكنت من إحكام سيطرتها على مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا، ومطارها بالكامل، وذلك بعد استيلائها على العاصمة السورية دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في هيئة تحرير دمشق، حسن عبد الغني عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "نعلن مدينة دير الزور ومطارها العسكري محررة بشكل كامل".

قسد الكردية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية

وانسحبت قوات (قسد) الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة من دير الزور ومن جميع مواقعها في محيط المدينة، وتمركزت في سبع قرى كانت تحت سيطرة القوات الإيرانية، والتي انسحبت لاحقًا من منطقة دير الزور.

ويذكر أن هناك حالة من التوترات بين الأكراد في دير الزور، وهذه الحالة ترجع إلى صراع نفوذ بين الأكراد السوريين، والعراقيين، والإيرانيين. حيث يسيطر الأكراد السوريين على مناطق استراتيجية، مما يثير قلق أكراد العراق، بينما تسعى إيران للحد من التوسع الكردي عبر دعم القوات المحلية.

جماعة قسد المدعومة من الولايات المتحدة، فيتو

ويرى بعض المراقبين أن هذا التحرك يأتي في إطار محاولات منظمة "هيئة تحرير الشام" لمواجهة احتمالات التقسيم في سوريا، حسبما ذكر موقع "إذاعة مونت كارلو".

وأكد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" المعارضة أن "حمل السلاح سيكون محصورًا ضمن إطار الدولة المنتظرة".

وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا من مدينة دير الزور للتظاهر، خلال الأيام الماضية، وفقًا للمرصد السوري، مطالبين بانسحاب القوات الكردية "قسد". وقد تصاعدت الاحتجاجات لتتحول إلى اشتباكات مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتأتي تحركات السكان هذه في إطار تدهور العلاقة بينهم وبين قيادة قوات (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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