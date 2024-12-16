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جامعة القناة تناقش دور عيادة الطب النفسي في مواجهة العنف ضد المرأة (صور)

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

 نظمت كلية الطب بـ جامعة قناة السويس، ندوة توعوية بعنوان "دور عيادة الطب النفسي في التصدي للعنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية تعزيز الجهود المجتمعية والطبية للتصدي للعنف ضد المرأة باعتباره ظاهرة تمثل تحديًا إنسانيا واجتماعيا كبيرًا.  

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التزام الجامعة بدعم المبادرات 

 وأشار إلى التزام جامعة القناة بدعم المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة والنهوض بدورها في المجتمع. 

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة القناة  تسعى من خلال هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الأدوار المتعددة التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الطبية والمجتمعية في التصدي للعنف ضد المرأة، مشيرة إلى دور عيادة المرأة الآمنة كإحدى المبادرات الهامة في هذا الإطار.

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

المشرفون على الندوة 

وعُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي  الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمتها الدكتورة نسمة محمد سيد أحمد، المدرس المساعد بقسم الطب النفسي بكلية الطب، بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلبة كلية الطب (SCMSA). 

المستهدف من الندوة 

واستهدفت الندوة 168 طالبة من مدرسة التجارة بنات، وتناولت موضوعات متعددة، منها تعريف العنف ضد المرأة وأنواعه، التعريف بعيادة المرأة الآمنة وخدماتها، طرق التعامل مع حالات العنف، والتأثير النفسي للعنف على المرأة. 

كما سلطت الضوء على دور عيادة الطب النفسي في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا ومساعدتهن على التعافي من الآثار السلبية للعنف.

ونظم للندوة ايفون حبيب مدير إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس. 

وتهدف هذه الندوة إلى رفع وعي الأجيال الشابة بأهمية مواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز دور المؤسسات الطبية في التصدي لهذه الظاهرة.  

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