طب أسنان القناة تحتفل بحصولها على الاعتماد الثاني من جودة التعليم (صور)

نظمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان، بـ جامعة قناة السويس حفلًا، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، بمناسبة حصولها على الاعتماد الثاني من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

أبرز الحضور خلال الحفل

أُقيم الحفل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر ورئيس جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

حضور النواب ورؤساء الجامعة السابقين

شهد الحفل حضور نواب رؤساء الجامعة السابقين، الدكتور عاطف أبو النور والدكتورة ماجدة هجرس، وأمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتورة سهير أبو عيشة، إلى جانب لفيف من المديرين العموم والمديرين.

بداية الحفل الغنائي

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم قدمها الدكتور أنس محمود، المدرس المساعد بكلية طب جراحة الفم والأسنان، وقدم الحفل الاستاذ أحمد فاروق كبير مزيعين بإذاعة القناة.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

تهنئة من الدكتور ناصر مندور للكلية

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ الدكتور ناصر مندور كلية طب وجراحة الفم والأسنان على هذا الإنجاز، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل بالكلية، من وكلاء وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وموظفين، بالإضافة إلى فريق مركز ضمان الجودة، لتحقيق هذا النجاح.

وأوضح مندور أن الجامعة تتابع بشكل دوري، عبر اجتماعات مجلس الجامعة، موقف الكليات من حيث تحقيق معايير الجودة، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان استمرارية الاعتماد.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

طرح مشروع مبنى جديد

كما أعلن عن طرح مشروع إنشاء مبنى جديد كامتداد لكلية طب الأسنان، يضم ست قاعات دراسية تسع كل منها 100 طالب، بالإضافة إلى مكاتب لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد أن الجامعة تقوم حاليًا بدراسة الميزانية الخاصة بهذا المشروع لتلبية الإقبال المتزايد على الكلية.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام جامعة قناة السويس بتوفير كافة الإمكانات لدعم كلياتها، بما يعزز من مكانتها الأكاديمية وريادتها على المستوى المحلي والدولي.

سعي جامعة قناة السويس نحو الصدارة

ومن جانبه أعرب الدكتور ممدوح غراب عن اعتزازه الكبير بوجوده وسط أسرة جامعة قناة السويس، التي يُشرف بأنه أحد أساتذتها.

وأكد أن الجامعة تسعى دائمًا نحو الصدارة والتميز، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ ثقافة الجودة كجزء أساسي من الحياة الجامعية.

كما شدد على ضرورة أن يكون التوجه المستقبلي نحو الاعتماد الدولي، لافتًا إلى أن الجامعة تمتلك كافة المعايير والإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الطموح. وتوجه بالشكر إلى قيادات الجامعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

فيما أشادت الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، خلال كلمتها في الحفل، بالجهود التي بذلها كافة العاملين بالكلية، بداية من وكلاء الكلية والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووحدة ضمان الجودة وجميع العاملين بها، ورؤساء المعايير.

وقدمت شكرًا خاصًا للدكتور ناصر مندور على دعمه المستمر، والدكتور ممدوح غراب على جهوده الكبيرة خلال فترة رئاسته للجامعة والتي حصلت خلالها الكلية على الإعتماد الأول. كما توجهت بالشكر لنواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة على مساهماتهم الفاعلة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الكلية ستواصل مسيرتها نحو الريادة والتميز، معتمدة على التعاون المثمر وروح الفريق بين جميع أفرادها.

خلال الحفل، أعربت الدكتورة إيناس جودة، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب جراحة الفم والأسنان، عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز المميز، مشيدةً بروح العمل الجماعي التي سادت بين جميع أعضاء الفريق بالكلية. وأكدت أن تحقيق الاعتماد الثاني يمثل شهادة على الجهود الحثيثة التي بُذلت لتحقيق أعلى معايير الجودة.

شمل الحفل عرض فيلم وثائقي تناول رحلة الكلية منذ نشأتها عام 1996 كأول كلية من نوعها في منطقة شرق مصر، وخدماتها المتميزة التي قدمتها لإقليم القناة وسيناء، وصولًا إلى الاعتماد الأول والثاني.

كما قدم الدكتور مصطفى ناصر والدكتورة تقي عادل فقرة متميزة تناولت الجهود المبذولة من قبل الكلية لتحقيق الاعتماد.

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