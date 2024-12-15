الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس جامعة القناة: نسعى لتعزيز شراكاتنا الدولية مع الجامعات (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد وفدًا من جامعة هوبي الصينية للتعليم المفتوح برئاسة الدكتور زيهونج يونينج، رئيس الجامعة، ويضم الوفد الدكتور لي يبينغ، نائب رئيس الجامعة وليو جو، ولي مين من مكتب التعاون الدولي. 

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أبرز الحضور خلال اللقاء  

كما حضر اللقاء الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، وما ينبو، المدير التنفيذي الصيني لمعهد كونفوشيوس. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

سعي الجامعة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات 

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تسعى دائمًا لتعزيز شراكاتها الدولية، وتقديم أفضل الفرص لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم رؤية الجامعة كجسر للتواصل العلمي والثقافي بين الشرق والغرب.  

علاقة عريقة بين الجامعتين 

من جانبه، أشاد الدكتور زيهونج يونينج بالعلاقة بين الجامعتين، مؤكدًا أن شراكتهم مع جامعة قناة السويس تمثل نموذجًا رائدًا في تعزيز التكامل بين التعليم المفتوح والابتكار الأكاديمي. 

مناقشة صور دعم التعاون 

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون في مجالات برامج التبادل الطلابي والأنشطة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات العلمية والأنشطة الثقافية المشتركة.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

كما تم بحث تقديم منح دراسية متميزة لطلاب جامعة قناة السويس، وإنشاء مركز للتعليم المفتوح بمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس. سيتخصص المركز في بث محاضرات مجانية باللغة والثقافة الصينية بنظام التعليم الرقمي، ليستفيد منها طلاب الجامعة في التخصصات المختلفة. 

ويمثل هذا التعاون امتدادًا لدور جامعة قناة السويس كأول وأكبر جامعة مصرية تعزز التعاون العلمي والثقافي مع الصين.

في ختام اللقاء، أهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة إلى رئيس جامعة هوبي للتعليم المفتوح، تقديرًا لجهوده في تعزيز الشراكة بين الجانبين، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل، كما قدم رئيس جامعة هوبي هدية تذكارية للدكتور ناصر مندور تتمثل في مجسم لأحد المعابد الصينية دعما لسبل التعاون.

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