جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول صعوبات التعلم بمدارس الإسماعيلية (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان: "صعوبات التعلم وطرق التعامل مع التلاميذ ذوي صعوبات التعلم"، بإدارة تدريب أفراد المجتمع.

دعم الطلاب الضعاف

وأقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي وجه إلى أهمية هذه البرامج في تطوير أداء الأخصائيين النفسيين، بما يسهم في تقديم الدعم المناسب للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم، وخلق بيئة تعليمية شاملة ومحفزة.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

المشرفون على برنامج صعوبات التعلم

جاء البرنامج بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على دور الجامعة في خدمة المجتمع وتطوير القدرات التربوية للأخصائيين، مؤكدة أن هذا النوع من التدريب يعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشرف على البرنامج الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، بينما قدمت التدريب الدكتورة اعتدال عباس حسانين، الأستاذ المتفرغ بقسم علم النفس بكلية التربية.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أبرز محاور البرنامج

تناول البرنامج التعريفي عددًا من المحاور المهمة، من بينها: تعريف صعوبات التعلم: عرض تعريفي شامل تناول الأسباب وأنواع صعوبات التعلم، مثل الانتباه، الإدراك، الذاكرة، التفكير، واللغة.

بالإضافة إلى الحديث عن المفاهيم المرتبطة بصعوبات التعلم، مثل: التخلف الدراسي، التأخر الدراسي، وبطء التعلم، أنواع صعوبات التعلم وتأثيراتها على التحصيل الدراسي والقدرة على التفاعل الاجتماعي، العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم والتي شملت النشاط الزائد، السلوك الاندفاعي، عدم الثبات الانفعالي، وقابلية التشتت.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

المستهدفون من برنامج صعوبات التعلم

شارك في البرنامج 27 مستفيدًا ومستفيدة من الأخصائيين النفسيين بتوجيه التربية النفسية في مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، ممثلين عن عدة مدارس منها: مدرسة التل الرسمية للغات، مدرسة أبو عطوة ثانوي بنات، المدرسة الفندقية، مدرسة الشيخ زايد الإعدادية بنات، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، ومدرسة 6 أكتوبر الرسمية.

نظمت البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام الجامعة باستمرار التعاون مع مديرية التربية والتعليم لتحقيق الأهداف المنشودة في دعم ذوي صعوبات التعلم.

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