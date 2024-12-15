أخبار مصر اليوم: السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، الكهرباء تكشف أسباب خصم رسوم النظافة من فواتير الشحن
نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل لقاء السيسي بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس العامة للاستعلامات
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تناول الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تماسك المصريين هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية والشعب المصري هو حصن مصر، وقال إن يده لم تتلطخ بدم حد، وأنه لم يأخذ مال حد.
الكهرباء تكشف أسباب خصم رسوم النظافة من فواتير شحن العدادات
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020
شال ذهب بصورة السيسي يزين معروضات "نيبو 2024" (فيديو وصور)
اختتم معرض الذهب نيبو 2024 فعاليات اليوم الأول، والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم الأحد، بحضور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب.
ويتميز المعرض بعرض مشغولات ذهبية مميزة هذا العام، أبرزها صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي على شال ذهب، وكذلك صورة أخرى للملك رمسيس.
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل من 2: 3 درجات مئوية، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة ورياح تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
هيئة الدواء: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الأدوية بنسبة 91.3%
أكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر من حيث القدرات الرقابية والإمكانيات الصناعة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن تحقيق مصر نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية بلغت 91.3%.
4 سنوات بدلا من 5، تقليص فترة الدراسة في هندسة عين شمس
قال مصدر بكلية هندسة جامعة عين شمس، إن الدراسة أصبحت 4 سنوات بدلا من 5 سنوات مثل نظيرتها في جامعة القاهرة.
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