أخبار مصر اليوم: السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، الكهرباء تكشف أسباب خصم رسوم النظافة من فواتير الشحن

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تناول الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تماسك المصريين هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية والشعب المصري هو حصن مصر، وقال إن يده لم تتلطخ بدم حد، وأنه لم يأخذ مال حد.

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020

اختتم معرض الذهب نيبو 2024 فعاليات اليوم الأول، والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم الأحد، بحضور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب.

ويتميز المعرض بعرض مشغولات ذهبية مميزة هذا العام، أبرزها صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي على شال ذهب، وكذلك صورة أخرى للملك رمسيس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل من 2: 3 درجات مئوية، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة ورياح تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر من حيث القدرات الرقابية والإمكانيات الصناعة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن تحقيق مصر نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية بلغت 91.3%.

قال مصدر بكلية هندسة جامعة عين شمس، إن الدراسة أصبحت 4 سنوات بدلا من 5 سنوات مثل نظيرتها في جامعة القاهرة.





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