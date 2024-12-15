الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الكهرباء تكشف أسباب خصم رسوم النظافة من فواتير شحن العدادات

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

يشتكي عدد كبير من المواطنين من وجود مديونية علي كارت العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية عند الشحن، دون معرفة أسبابها.

أسباب خصم رسوم النظافة من شحن عدادات الكهرباء 

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020، والذي ينص على  أن شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة او جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يمكن للمواطنين معرفة الرصيد المتبقي في عداد الكهرباء مسبقة الدفع والعدادات الكودية من خلال الضغط مرة واحدة على أحد الأزرار الموجودة في العداد، حيث يقوم العداد بإظهار الرصيد المتبقي لمدة ثانيتين، ويتبعه إظهار الإستهلاك الحالي بالكيلو وات والشريحة الحالية واستهلاك الشهر. 

 

نصائح الكهرباء في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء 

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء لتغيير العداد القديم بآخر جديد، وهي كالتالي:  

  • الاتصال بمركز الأعطال بالإدارة المختصة أو الخط الساخن 121، والإبلاغ عند إحتراق أو تلف العداد.
  • يتم معاينة المكان، وفي حالة التأكد من احتراق العداد يتم توصيل الكهرباء للمشترك مباشر بدون عداد مع أخذ إيصال استهلاك قديم لمعرفة رقم الاشتراك ورقم العلامة، وإخطار إدارة العدادات بتاريخ توصيل التيار المباشر لاتخاذ إجراءات تقدير استهلاك المشترك وتغيير العداد.

حدوث تلف أو توقف لعدادات الكهرباء 

  • في حال حدوث أي فقد أو تلف للعدادات أو حدث خلل أو توقف عن التسجيل بسبب كسر أو حريق أو إهمال غير متعمد من المشترك يلتزم بسداد قيمة الإصلاح أو اللستبدال التي تقدرها الشركة، إضافة إلى حساب قيمة الكهرباء عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس ما يلي:
  • متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل.
  • متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغييرها.
  • متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة.

 

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