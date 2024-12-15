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أخبار مصر

4 سنوات بدلا من 5، تقليص فترة الدراسة في هندسة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

قال مصدر بكلية هندسة جامعة عين شمس،  إن الدراسة أصبحت 4 سنوات بدلا من 5 سنوات مثل نظيرتها في جامعة القاهرة. 

وأضاف أن تطوير لوائح كليات الهندسة يخضع لأطر مرجعية متطورة، وقد وضعت لجنة قطاع الدراسات الهندسية، منذ عشرات السنين، أطرا مرجعية لوضع لوائح الدراسة، وتطورها بشكل دائم، وآخر هذه الأطر تم العمل به منذ منتصف عام 2022، وهو متاح على شبكة المعلومات، ولا تستطيع أي كلية أو معهد هندسي إعداد لائحة دراسية دون التقيد بالقواعد والأسس الموجودة في هذه الأطر، وكذلك المواصفات المرجعية لهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية.


ومن جانبه قال  محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات سابقة إن الأطر المرجعية تعتمد على متطلبات سوق العمل وزيادة الجرعة التعليمية المهارية المتطورة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هذه الأطر تعتمد أولا على نظام الفصول الدراسية الثابتة، والتي وجد المجلس الأعلى للجامعات انها غير مناسبة للعصر، فبدأ العمل على الانتقال التدريجي منها الى نظم الساعات المعتمدة.
وأشار إلى أنه تم المقارنة بين ما يتم تدريسه في جامعاتنا في خمس سنوات بما يتم تدريسه في كثير من الجامعات الدولية، ووجد ان المادة العلمية في مجملها متشابهة، ولكن أسلوب التدريس يختلف بشكل جذري.


تطور طرق التدريس وخصوصا في التعليم الهندسي

وقال شعيرة لم يعد التلقين هو الأسلوب المعتمد في التدريس بشكل عام، ولكن العملية التعليمية تحولت من التعليم إلى التعلم، لافتا إلى أن التطور الهائل في توفر المواد التعليمية على شبكات المعلومات، أدى إلى أن يكون الطالب قادرا على جمع مادة تعليمية ضخمة في زمن يقل تدريجيا سنة بعد الأخرى

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هندسة جامعة عين شمس التعليم الهندسي الاعلى للجامعات الساعات المعتمدة المجلس الأعلى للجامعات المجلس الاعلي للجامعات ف هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية هيئة ضمان الجودة والاعتماد متطلبات سوق العمل

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