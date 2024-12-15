شال ذهب بصورة السيسي يزين معروضات "نيبو 2024" (فيديو وصور)

اختتم معرض الذهب نيبو 2024 فعاليات اليوم الأول، والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم الأحد، بحضور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب.

ويتميز المعرض بعرض مشغولات ذهبية مميزة هذا العام، أبرزها صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي على شال ذهب، وكذلك صورة أخرى للملك رمسيس.

كما تميز المعرض أيضا بعرض تماثيل ذهبية لأشهر الملوك الفراعنة، مصنوعة من الذهب وأخرى من الفضة.

معرض الذهب نيبو 2024

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024

ويحتوي معرض نيبو على عدة أنشطة جانبية، منها:

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية.

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارضا مصريا و30 عارضا دوليا من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

يذكر أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة.

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